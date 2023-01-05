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【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團、華潤燃氣 　並分析受壓股瑞聲科技

股市 12:30 2023/01/05

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恒生指數中午收報21003點，升210點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介東岳集團 （00189） 、華潤燃氣 （01193） ，並分析受壓股瑞聲科技 （02018） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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