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【綠色債券】港府據報完成發行452億元綠債　歷來規模最大

宏觀解讀 10:36 2023/01/05

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港府據報完成今年首批綠色債券發行，集資額達58億美元（約452.4億港元），為歷來規模最大。外電引述消息指，港府發行的綠色債券分3種貨幣，包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。

知情人士指，港府發行的美元計價綠色債券，共分4批次發行，獲得超過250億美元認購，令定價有條件下調，而歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。

據悉﹐港府今次發行的美元計價綠債，分為3年期、5年期、10年期和30年期；離岸人民幣計價綠債，分為2年期、5年期；歐元計價綠債，分為2年期、7年期。

定價方面，美元計價綠債全數都較發行目標價低，幅度達35至45基點。

幣種 年期 初始價格指引 最終定價
美元 3年期 T＋70基點 T＋35基點
美元 5年期 T＋105基點 T＋70基點 
美元  10年期  T＋130基點 T＋95基點
美元  30年期 T＋190基點 T＋145基點
離岸人民幣 2年期 3.5% 3%
離岸人民幣 5年期  3.7%  3.3%
歐元 2年期 MS＋85基點 MS＋70基點 
歐元 7年期  MS＋125基點 MS＋110基點

港府近期多次發行綠債，包括於2021年11月發行總額約30億美元的美元、歐元綠色債券，其後再增人民幣票據、2022年5月發行總額200億港元綠債，讓散戶認購。

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