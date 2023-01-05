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【綠色債券】港府完成發行449億元綠債　歷來規模最大

宏觀解讀 20:15 2023/01/05

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港府完成今年首批綠色債券發行，集資額達57.5億美元（約449.1億港元），為歷來規模最大。金管局指，港府發行的綠色債券分3種貨幣，包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。

港府發行的美元計價綠色債券，共分4批次發行，獲得超過360億美元認購，令定價有條件下調，而歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。

據悉﹐港府今次發行的美元計價綠債，分為3年期、5年期、10年期和30年期；離岸人民幣計價綠債，分為2年期、5年期；歐元計價綠債，分為2年期、7年期。

定價方面，美元計價綠債全數都較發行目標價低，幅度達35至45基點。

幣種 年期 規模 初始價格指引 最終定價 實際利率（%）
美元 3年期 5億 T＋70基點 T＋35基點 4.494
美元 5年期 10億 T＋105基點 T＋70基點  4.585
美元  10年期  10億 T＋130基點 T＋95基點 4.672
美元  30年期 5億 T＋190基點 T＋145基點 5.318
離岸人民幣 2年期 50億 3.5% 3% 3
離岸人民幣 5年期  50億 3.7%  3.3% 3.3
歐元 2年期 7.5億 MS＋85基點 MS＋70基點  3.92
歐元 7年期  5億 MS＋125基點 MS＋110基點 3.964

港府近期多次發行綠債，包括於2021年11月發行總額約30億美元的美元、歐元綠色債券，其後再增人民幣票據、2022年5月發行總額200億港元綠債，讓散戶認購。

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