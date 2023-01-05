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【綠色債券】港府完成發行449億元綠債 歷來規模最大
宏觀解讀 20:15 2023/01/05
港府完成今年首批綠色債券發行，集資額達57.5億美元（約449.1億港元），為歷來規模最大。金管局指，港府發行的綠色債券分3種貨幣，包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。
港府發行的美元計價綠色債券，共分4批次發行，獲得超過360億美元認購，令定價有條件下調，而歐元和離岸人民幣計價綠色債券也獲得積極認購。
據悉﹐港府今次發行的美元計價綠債，分為3年期、5年期、10年期和30年期；離岸人民幣計價綠債，分為2年期、5年期；歐元計價綠債，分為2年期、7年期。
定價方面，美元計價綠債全數都較發行目標價低，幅度達35至45基點。
|幣種
|年期
|規模
|初始價格指引
|最終定價
|實際利率（%）
|美元
|3年期
|5億
|T＋70基點
|T＋35基點
|4.494
|美元
|5年期
|10億
|T＋105基點
|T＋70基點
|4.585
|美元
|10年期
|10億
|T＋130基點
|T＋95基點
|4.672
|美元
|30年期
|5億
|T＋190基點
|T＋145基點
|5.318
|離岸人民幣
|2年期
|50億
|3.5%
|3%
|3
|離岸人民幣
|5年期
|50億
|3.7%
|3.3%
|3.3
|歐元
|2年期
|7.5億
|MS＋85基點
|MS＋70基點
|3.92
|歐元
|7年期
|5億
|MS＋125基點
|MS＋110基點
|3.964
港府近期多次發行綠債，包括於2021年11月發行總額約30億美元的美元、歐元綠色債券，其後再增人民幣票據、2022年5月發行總額200億港元綠債，讓散戶認購。
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