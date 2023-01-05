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【異動股】中港復常概念續炒升　九毛九半日升5%創52周高、中國中免創香港上市新高

當炒股 12:13 2023/01/05

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消費股繼續受惠於中港復常　早段集體走高

內地加快放寬防疫措施後，新冠疫情處於高峰，但投資界續看好經濟活動逐步復常，相關概念繼續炒升。火鍋股今早一同造好，九毛九 （09922） 半日升5%，創52周新高，成交額3.34億元。呷哺呷哺 （00520） 升近3%，海底撈 （06862） 升2%，周黑鴨 （01458） 曾升3%，半日升約1%。

中港通關據報最快本周公布細節，中國中免 （01880） 升逾4%，創香港上市後高，成交額1.17億元；東瀛遊 （06882） 升2%，携程 （09961） 曾升近3%，半日收窄至約1%。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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【異動股】呷哺呷哺升逾一成半　憧憬內地「0+3」、餐飲股早市齊炒高

【大行報告】中金：疫情反彈壓制內地消費　料中國2022年第4季GDP增長降至1%

記者：宋佩恩

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港股 煙草產品 九毛九（09922） 海底撈（06862） 思摩爾國際（06969） 周黑鴨（01458） 呷哺呷哺（00520）
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