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【券商點睇】新東方在綫 「看世界」新號正式直播反應佳 凸顯自營爆款能力

股樓投資 10:11 2023/01/05

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天風證券指出，新東方在綫（01797）旗下東方甄選的「看世界」帳號早前於海南開啟正式直播，兩日直播的網站交易金額（GMV）分別約為810萬元（人民幣，下同）、2,016萬元，表現亮眼。「看世界」主要銷售酒店、旅游、餐飲等團購產品，暢銷產品主要是高單價的酒店套餐，如海棠灣紅樹林3天2晚海景房套餐的交易額超過900萬元。伴隨疫情防控優化，「看世界」帳號直播頻率有望提升，進一步增厚整體銷售。　

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

該行認為，東方甄選的強勢成長已展現其教育團隊強大創造力及執行力，獨特差異化人設構建強大競爭力，帶貨及自營品牌均具備較大空間。自營產品號近期粉絲數破百萬，11月以來GMV呈提升趨勢，尤其去年12月15日復播以來，日度GMV最高超400萬元。目前新東方甄選在售自營品超過50款，其中烤腸銷量200萬以上，意面銷量也突破百萬，兩款產品分別居抖音烤腸、意面爆款榜第一名。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，去年12月初北京受疫情影響較多，東方甄選在播出時長受到主播身體影響顯著減少下，仍然保持不錯表現，展現較好客戶黏性。該行強調東方甄選核心競爭力在於差異化，差異化本質在於其戰略、人設、執行力所激活的價值，預計2023至2025年調整後歸母淨利潤分別為9.6億元、13.9億元和21.8億元，對應預測市盈率分別為46.3倍、31.7倍及20.3倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛

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