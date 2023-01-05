【券商點睇】股票期權計劃完善激勵機制 越秀服務盈利質量提升

據興證國際報告，越秀服務早前推出股票期權計劃，首期擬授出約1,522萬份股票期權予39名合資格參與者，行權價格為每股3.334元，其中執行董事毛良敏和張勁各自獲104.88萬份股票期權，其餘37名高級管理層成員及核心雇員共授予1,312.27 萬份股票期權。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

該行認為，股票期權計劃可令管理層中長期激勵和公司股東利益將保持一致，有利於公司長遠發展。從行使條件看，公司重視現金流管理和盈利質量，同時追求業績增長與股東回報，保持不低於行業平均的發展速度。其中，此次方案的歸屬條件要求公司2023至2025年扣非歸母淨利潤較2021年分別增長32%、52%和75%，且增速不低於同行企業平均水平。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行重申，公司推出股票期權激勵計劃，既提升公司薪酬水平競爭力，又引導管理層兼顧業績增長和盈利質量，有利於公司持續穩健增長。隨着公司不斷深挖越秀地產（00123）、廣州地鐵及廣州市國資系統的豐富資源，進一步拓展與大股東的業務，盈利來源有望不斷豐富，建議關注。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛