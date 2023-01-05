【2023展望】保誠調查：32%中小企打工仔考慮轉工　酬金、員工保障、假期成留人才三大關鍵

▲ 保誠今（5日）發布「打工仔幸福度調查」，針對了解本港僱員對工作的滿意度及員工福利的期望。（本報資料圖片）

中小企擁有的資源有限，在改進來年人力資源管理策略時，還該針對甚麼員工需求作出部署？ 保誠今（5日）發布保誠「打工仔幸福度調查」指出，32%受訪中小企員工正考慮轉工。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅指出，打造一個開心的職場環境對挽留人才尤其重要。當考慮工作之去留時，有77%中小企員工認為僱員福利是關鍵的考慮因素。

有關的調查由保誠於2022年9至10月以網上問卷形式進行，訪問了共 600 名香港中小企打工仔及300名香港大型企業打工仔，以探討僱員對工作的滿意度及對僱員福利的期望，助僱主了解打工仔的需求，為其提供適切的健康與財富解決方案，吸引及留住更多人才。

調查中發現，三大最吸引的僱員福利包括：

酬金及津貼（94%），例如年終酬金（包括雙糧、年尾花紅等）、長期服務獎賞、膳食、交通津貼與僱員進修津貼

員工保障（89%），例如醫療福利、退休保障及其保險計劃如人壽、危疾等

假期（86%），例如比勞工條例要求更多的有薪年假、特別假期如產假，侍產假、考試假、生日假

然而，針對打工仔醫療保障的滿意度方面，卻是眾多福利中最低，原因包括索賠額低及保障範圍設有限制等。

當中有62%受訪中小企打工仔表示，其公司有提供醫療保障，惟遠低於大型企業的83%。而僅有47%的中小企員工享有僱主提供的保險計劃，如人壽及危疾。

記者：張寶燕

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