▲ 【香港經濟】標普全球12月香港PMI回升至49.6 連續四月萎縮、惟商業信心有所恢復

雖然香港特區進一步放寬防疫措施，企業4個月以來首次增產，但礙於本士及海外市場的需求依然疲弱，因此繼續縮減採購和庫存量。標普全球12月香港特區採購經理指數經季調後，從11月的48.7升至49.6，連續四月低於50持平線，反映香港特區私營經濟進一步收縮，但跌幅不大。

受惠於防疫限制放寬，私營企業12月的生產活動轉趨活躍，連帶供應商表現亦見改善。整體而言，增產幅度雖然輕微，卻是8月份以來首見。不過，市場需求依然疲弱，在經濟轉差的情況下，企業新接的訂單量較上月減少。受訪業者透露，來自中國內地的訂單受疫情拖累，而海外市場也因全球經濟疲弱市廣泛受壓。

需求疲弱兼成本壓力未減

有見及此，私營企業繼上月小幅增購投入品後，掉頭於12月縮減採購。為應對目前的經濟環境，公司普遍去化庫存，因此投入品存貨量亦見減少。而12月的就業水平較上月微升，與企業小幅增產一致。

另一方面，產出與新訂單走勢背馳，反映企業着手清理手頭未完成的業務，因此積壓工作量呈3月份以來最大的耗竭率。

私營企業承受的價格壓力繼續加劇，投入成本的通脹率呈9個月以來最急。不論採購成本（包括原材料、運輸成本在內，還是薪酬成本，都於2022年底推高整體投入成本。為減輕負擔，公司藉加價將成本升幅轉嫁客戶，導致12月產出的銷售價格向上。

即使客戶需求疲弱、價格壓力未減，但香港特區私營經濟的商業情緒維持樂觀。企業普遍期望，經濟環境將隨防疫鬆綁而好轉，商業信心進一步增強至 8 個月高位，頗高於2012年4月調查歷史以來的平均值。

商業信心自去年底恢復

標普全球市場財智經濟硏究部副總監JingyiPan表示，標普全球最新香港特區採購經理指數顯示，隨着防疫限制進一步放寬，多項指數於12月陸續改善，包括私營經濟自8月以來首次增產、供應商表現再度好轉等。但從出口訂單跌幅錄全年高位來看，反映外圍環境對香港特區私營企業仍具挑戰。即使防疫已見放寬，但來自中國内地的訂單需求，似乎卻還受疫情困擾。

不過，JingyiPan指，產出預期指數透露，整體的商業信心已於2022年底恢復。骨節眼在於需求重回升軌，為香港特區經濟布來更多積極變化。標普全球市場財智預測，香港特區繼2022萎縮3.0%後，可望於來年增長2.8%。

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編輯：姚卓然