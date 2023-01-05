▲ 【醫藥股】內地新一輪醫保談判今日起開始 涉多款重磅腫瘤藥

中國新一輪醫保談判於今（5日）至8日舉行， 是次醫保談判將有多款腫瘤高值新藥、罕見病新藥等首次開談。在價格方面，安信證券分析師馬帥分析，按照現行簡易續約規則，創新藥新增適應症後價格降幅或將在44%以內，與重新談判可能的50%至60%平均降幅相比，其降幅有所收窄。

根據通過「國談」初審的藥品名單，本次將涉及343個品種，目錄內原有品種145個，目錄外新進品種198個。 其中首款國產雙抗、治療年費上百萬的國產CAR-T、罕見病Castleman病的藥物等多款重磅新藥首次開談。

當中， 作為首個國產雙抗、全球第一個獲批上市的基於PD-1的雙特異性抗體，康方生物 （09926） 的卡度尼利單抗備受關注。同時，還有6個國產藥物參與本次談判，分別是已在醫保中的恒瑞醫藥（滬：600276）、百濟神州 （06160） 、信達生物 （01801） 、君實生物 （01877） 等4家的PD-1單抗新增適應症談判，而復宏漢霖 （02696） PD-1 單抗、康寧傑瑞 （09966） /思路迪/先聲藥業 （02096） PD-L1單抗等三款產品均為首次參與醫保談判。

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編輯：姚卓然