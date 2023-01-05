  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 10:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫藥股】內地新一輪醫保談判今日起開始　涉多款重磅腫瘤藥

股市 08:36 2023/01/05

分享：

分享：

【醫藥股】內地新一輪醫保談判今日起開始　涉多款重磅腫瘤藥

中國新一輪醫保談判於今（5日）至8日舉行，是次醫保談判將有多款腫瘤高值新藥、罕見病新藥等首次開談。在價格方面，安信證券分析師馬帥分析，按照現行簡易續約規則，創新藥新增適應症後價格降幅或將在44%以內，與重新談判可能的50%至60%平均降幅相比，其降幅有所收窄。

根據通過「國談」初審的藥品名單，本次將涉及343個品種，目錄內原有品種145個，目錄外新進品種198個。其中首款國產雙抗、治療年費上百萬的國產CAR-T、罕見病Castleman病的藥物等多款重磅新藥首次開談。

當中，作為首個國產雙抗、全球第一個獲批上市的基於PD-1的雙特異性抗體，康方生物 （09926） 的卡度尼利單抗備受關注。同時，還有6個國產藥物參與本次談判，分別是已在醫保中的恒瑞醫藥（滬：600276）、百濟神州 （06160） 、信達生物 （01801） 、君實生物 （01877） 等4家的PD-1單抗新增適應症談判，而復宏漢霖 （02696） PD-1 單抗、康寧傑瑞 （09966） /思路迪/先聲藥業 （02096） PD-L1單抗等三款產品均為首次參與醫保談判。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

相關文章：

【生科股】國際期刊指君實生物新冠藥物媲美輝瑞　君實生物曾炒升18%、「需更多數據支持上市」

【醫藥股】石藥跌1%　治療晚期實體瘤藥獲批在美臨床試驗

【醫藥股】歌禮插5%、Viking指控旗下兩候選藥　歌禮：並無根據及將作抗辯　為治非酒精性肝炎ASC41及43F

編輯：姚卓然

港股 先聲藥業（02096） 復宏漢霖（02696） 治療 君實生物（01877） 醫藥股 百濟神州（06160） 信達生物（01801） 罕見病
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈8%　重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人幣
【阿里巴巴9988】阿里巴巴彈8%　重慶螞蟻消費金融公司獲批增資至185億人幣
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？
【恒生指數】港股升穿250天牛熊分界綫　對上一次走勢如何？
【恒生指數】港股升穿250天牛熊分界綫　對上一次走勢如何？
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【騰訊700】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股　將資金投入蘋果懷抱
【美股收市】議息紀錄指高利率須續維持　道指升133點　納指升0.7%　美短債息曾轉漲 (不斷更新）
【美股收市】議息紀錄指高利率須續維持　道指升133點　納指升0.7%　美短債息曾轉漲 (不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款