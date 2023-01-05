【港股市況】阿里巴巴ADR較港高5%　恒指黑期升約439點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股升勢未止，大市今早若跟足ADR走勢，恒生指數料再高開399點，恒指料開報21192點。騰訊 （00700） ADR折合報359.46元，較港收市價低1.54元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.53元，較港收市價高5.13元或5.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：35】騰訊 （00700） 向股東派發美團 （03690） 實股作股息今日除淨。

【08：26】恒指黑期升約439點，報21179點，道指期貨跌34點，報33382點。

【08：12】【配股潮】錦欣生殖折讓8%配股 淨籌近12億元

【07：52】【配股潮】森松國際折讓逾12%配股 淨籌逾6億元

【07：47】【配股潮】美東汽車折讓約12%以先舊後新方式配股 淨籌10億元

【07：45】港股ADR收報21192點，升399點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.09元，較港收市價高1.09元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報359.46元，較港收市價低1.54元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.53元，較港收市價高5.13元或5.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局上月議息紀錄顯示聯儲官員預計，將在一段時間內維持高利率，並預計在遏抑通脹取得更大進展前將維持加息。會議紀錄公布後，道指逾200點升幅一度蒸發，道指最終升133點或0.4%，報33269點，此前最多曾升272點；納指升71點或0.69%，報10458點；標指升28點，報3852點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩