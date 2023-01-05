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【港股市況】恒指再259點收復二萬一　ATM領市　舜宇反彈7%、友邦逆市跌（不斷更新）

股市 16:11 2023/01/05

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港股市況不斷更新

港股升勢未止，大市再升逾200點，重上二萬一。ATM領市，美團 （03690） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%，舜宇 （02382） 反彈逾7%，友邦 （01299） 逆市跌逾2%，恒指高開502點，早段曾升最多602點，高見21396點，其後升勢回順，恒指升259點，收報21052點，成交1741.6億元。科指升1.5%，報4494點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】ATM領市，美團 （03690） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%，舜宇 （02382） 反彈逾7%，友邦 （01299） 逆市跌逾2%，恒指再升259點，收報21052點，成交1741.6億元。科指升1.5%，報4494點。

【16：00】恒指U盤前升263點，報21056點。

【15：30】港股尾市升近250點，報21040點，科指升1.6%，報4496點。

【15：00】銀娛 （00027） 午後跌3%，金沙 （01928） 跌逾1%。

【14：51】創維 （00751） 股價午後升逾21%，高見4.11元，成交1.5億元。

【14：38】【中港通關】同程旅行：香港旅遊相關搜索量瞬間爆升3.8倍　惟股價反逆市跌1%

【14：25】同道獵聘 （06100） 升41%，高見13.96元，成交1.9億元。

【14：16】大市升幅擴大至約350點。中升控股 （00881） 升逾7%，暫為表現最好藍籌，至於東方海外 （00316） 、恒安 （01044） 、聯想 （00992） 逆市跌逾2%。

【14：01】恒指最新升約275點，報21068點，科指升1.8%，報4508點。美團 （03690） 升近6%，阿里巴巴 （09988） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【13：06】【電動車】蔚來董事長李斌發信力數團隊不足　到底有那8項？

【13：02】【騰訊700】騰訊不足一季反彈75%　近半年首度重返「十大市值俱樂部」、超越Meta Tesla

【13：00】港股午後初段升約240點，報21033點，科指升1.4%，報4489點。

【12：00】恒指半日升210點，報21003點，企二萬一，成交1092.6億元。科指升1.1%，報4474點。ATM升0.9%至逾3%，滙豐升2%，友邦 （01299） 倒跌2%。舜宇 （02382） 反彈逾6%，瑞聲 （02018） 跌8%。

【11：50】大市升幅收窄至近200點，回落至21000點以下，報20985點，升192點。

【11：39】恒指中午收市前，升約272點，報21065點，科指升1.5%，報4494點。

【11：32】【內房危機】時代中國逆市挫近4%　未付兩境外票據利息

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%，深證升1.9%，創業板指升2.2%。

【11：18】恒指最新升約340點，報21131點，升338點，科指升2.1%，報4520點。

【11：09】【生物科技】藥明生物與GSK達成許可建議　股價曾升近8%後急回

【10：49】【異動股】中港復常概念續炒升　九毛九升5%創52周高、中國中免創香港上市新高

【10：44】濠賭股普遍逆市向下，銀娛 （00027） 跌逾1%，金沙 （01928） 破頂高見29.1元後轉跌0.7%，永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （02282） 破頂後倒跌1%。另一方面，澳博 （00880） 升0.6%，新濠 （00200） 升0.3%。

【10：43】滙豐 （00005） 造好升逾2%，高見51.35元。

【10：37】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至近9%，低見16.34元。

【10：36】金山雲 （03896） 升逾26%，破頂高見3.85元。

【10：32】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌0.3%。

【10：25】雲音樂 （09899） 升逾11%，報95.55元，一度觸100元。

【10：14】友邦 （01299） 破頂高見93.65元後，回吐倒跌逾1%，低見89.95元。

【10：11】【綠色債券】港府據報完成發行452億元綠債　歷來規模最大

【10：07】ATM升幅略收窄，最新升2%至4%。

【10：02】大市升幅進一步收窄至300點，報21098點，升305點。科指升1.7%，報4504點。

【09：55】港股升勢略為回順，最新升約440點，報21234點，早段曾高見21396點。

【09：49】【異動股】鼎豐集團汽車復牌後插三成　主席吳志忠逾3億股遭強制出售

【09：47】大市早段升幅擴大至近600點，報21388點，升595點，科指升3.8%，報4599點。

【09：45】中國12月財新服務業PMI為48，高於預期的46.8及前值46.7。中國12月財新綜合PMI為48.3，前值47。

【09：43】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 反彈4%，瑞聲 （02018） 跌6%。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段升逾6%，騰訊 （00700） 升半成。

【09：39】藥明生物 （02269） 升半成，藥明生物宣布與葛蘭素史克（GSK）達成許可協議，GSK將獲得基於藥明生物專利技術平台開發的至多四款TCE雙特異性／多特異性抗體的獨家權利。

【09：35】理想汽車 （02015） 升半成，蔚來 （09866） 升逾8%，小鵬汽車 （09868） 升逾9%。

【09：33】鼎豐集團汽車 （06878） 復牌逆市再挫17%，破底低見0.165元。

【09：25】【HKTVmall母企】香港科技探索彈近3%　目標今年GMV增長至少6.3%　拓濕貨食品快遞至13個街市、次季電商擴至英國

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升近6%，重上100元關口，開報102.1元，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%，恒指高開502點，開報21295點，科指升3.1%，報4565點。

【09：13】期指開報21312點，升380點。

【09：10】【香港經濟】標普全球12月香港PMI回升至49.6　連續四月萎縮、惟商業信心有所恢復

【08：49】鼎豐集團汽車 （06878） 今日復牌。鼎豐集團汽車公布，獲告知於周二（3日）主席兼執行董事吳志忠共約3.126億股被強制出售。

【08：36】【醫藥股】內地新一輪醫保談判今日起開始　涉多款重磅腫瘤藥

【08：35】騰訊 （00700） 10送1美團 （03690） 今日除淨。

【08：26】恒指黑期升約439點，報21179點，道指期貨跌34點，報33382點。

【08：12】【配股潮】錦欣生殖折讓8%配股　淨籌近12億元

【07：52】【配股潮】森松國際折讓逾12%配股　淨籌逾6億元

【07：47】【配股潮】美東汽車折讓約12%以先舊後新方式配股　淨籌10億元

【07：45】港股ADR收報21192點，升399點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.09元，較港收市價高1.09元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報359.46元，較港收市價低1.54元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.53元，較港收市價高5.13元或5.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局上月議息紀錄顯示聯儲官員預計，將在一段時間內維持高利率，並預計在遏抑通脹取得更大進展前將維持加息。會議紀錄公布後，道指逾200點升幅一度蒸發，道指最終升133點或0.4%，報33269點，此前最多曾升272點；納指升71點或0.69%，報10458點；標指升28點，報3852點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩

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