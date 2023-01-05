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【配股潮】錦欣生殖折讓8%配股　淨籌近12億元

股市 08:12 2023/01/05

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【配股潮】錦欣生殖折讓8%配股　淨籌逾11億元

錦欣生殖 （01951） 以先舊後新方式配售1.75億股，配股價為每股6.725元，較昨（4日）收市價7.31元折讓約8%。

公司預期將自認購事項收取所得款項淨額（經扣除所有成本及開支）約11.62億元。公司擬將認購事項所得款項淨額用於贖回及償還公司於 2021年11月26日發行的相關部分未償還可換股債券，本金額為18.14億港元；及集團的營運資金及一般企業用途。

公司指，配售股份數目相當於已發行股本約6.95%及經認購事項擴大的已發行股本約6.50%。主要股東JINXIN Fertility Investment Group持有約3.19億股，相當於現有已發行股本約12.69%，緊隨配售事項及認購事項完成後，持股比例則降至11.87%。

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編輯：姚卓然

港股 債券 錦欣生殖（01951） 配股 贖回 可換股債券 配售
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