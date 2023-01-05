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【AMZN】亞馬遜確認裁員逾1.8萬人　高於市場預期、創今輪科網裁員最高紀錄

股市 09:57 2023/01/05

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Amazon亞馬遜（美︰AMZN）行政總裁Andy Jassy 向員工發公開信，確認亞馬遜計劃裁減18,000多個職位，裁員力度較早前傳出的1.7萬人更多。Jassy稱，幾個團隊都會受到影響，然而大部分裁員會來自亞馬遜商店和PXT（人員、經驗和技術）組織之中。

亞馬遜將於本月18日起向受影響員工通知決定。

裁員規模佔亞馬遜約300,000名企業員工的6%，若計及倉庫員工， 亞馬遜現聘用達150萬人，為美國第二大私營僱主。

有外電形容，亞馬遜近期才將基層員工基本工資上限提高一倍爭奪人才，這是一個迅速的轉變，亦是目前為止大型科企裁員人數最多的一次。

Jassy表示，今年新年規劃考慮到經濟的不確定性以及集團過去幾年中迅速招聘，情況變得更加困難。

亞馬遜11月時曾表示開始裁減員工，當時傳出公司預計裁員數目約為1萬人，但最終規模超出當時估計。

亞馬遜股價盤後升逾1%，報86.55美元。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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責任編輯︰梁浩碩

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 裁員 Amazon
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