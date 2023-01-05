▲ 【配股潮】美東汽車折讓約12%以先舊後新方式配股 淨籌10億元

美東汽車 （01268） 以先舊後新方式配售6,800萬股，配售價為每股15.05元，較昨（4日）收市價17.14元折讓約12.19%。

公司指，配售股份數目佔於已發行股份總數約5.33%；及經認購事項擴大後已發行股份總數約5.06%。而認購事項的所得款項淨額（經扣除本公司將承擔或已產生的所有相關費用、 成本及開支）估計約為10.11億元。公司擬將所得款項淨額用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。

在配售事項前，由美東汽車創辦人葉帆創立的葉氏家族信託持有的晉帆有限公司（Apex Sail Limited）持有美東汽車約7.02億股，佔於已發行股份總數約55.05%。緊隨配售事項及認購事項完成後，持股比例則降至約52.26%。

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編輯：姚卓然