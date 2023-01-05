▲ 【美國加息】FOMC會議紀錄：無提過今年會減息

美國聯邦儲備局公布FOMC（聯邦公開市場委員會，Federal Open Market Committee）去年12月議息會議紀錄，在該會議上，聯邦基金利率上調半厘，到達4.25至4.5厘，聯儲局官員指出，美國通脹數據高得令人無法接受，要保持限制政策來得非常重要，預計在取得更多進展之前，保持較高的利率。

會議紀要顯示，即使失業率上升和增長放緩， 官員仍然決心將通脹拉回至2％目標水平。儲局強調對抗通脹決心，惟暗示對市場的政策解讀存在擔憂。

一些與會者說，歷史經驗提醒我們，不要過早放鬆貨幣政策。與會者普遍認為，在未來公布的數據，有信心可令通脹持續下降至 2% 目標之前，需要維持限制性政策立場，這可能需要一些時間。

官員們還表示，將在繼續關注數據，並認為需要保持「靈活性」和「選擇性」的政策。官員們特別指出，公眾不應過度解讀加息步伐的放慢。

與會者強調，重要的是要明確表示，加息步伐放緩不代表穩定價格目標的決心有所減弱，也不代表通脹已持續下行。

此外，沒有FOMC成員預期今年會減息。

會議紀要指出，官員們正應對兩個政策風險：第一，是儲局維持高利率的時間不夠長，導致通脹惡化，類似於 1970 年代的情況；第二，儲局實施限制性政策的時間過長，經濟放緩幅度過大，可能給最脆弱的群體帶來最大的負擔。然而，他們均認為過早放鬆政策和允許通脹猖獗的風險更大。

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記者：譚志偉