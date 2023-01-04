▲ 【日本製造】Panasonic據報結束逾60年日本製造電飯煲 生產線移至中國

據日媒報道，Panasonic（松下電器）有意於今年六月起，停止在日本生產，現有本土電飯煲生產線將移至中國工廠，原因是日本電飯煲市場急速收縮及行内競爭加劇，料日後所有松下電飯煲將會在中國及印度等地生產。

在日製造逾六十載

報道稱，松下自1956年開始發售電飯煲，產品線包括具備電磁感應加熱的高端產品，以及面向單身人士的細小機型。儘管市場份額排列較前，但松下認為，在市場萎縮及競爭加劇的情況下，電飯煲業務難有太大發展前景，故決定重組業務以加強盈利能力，繼而決定停止在日本生產電飯煲。

事實上，松下早已於海外工廠生產低端機型，只保留日本加東市工廠生產高端機型。報道稱，生產線遷走後，加東工廠並不會關閉，轉而改作其他業務。

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