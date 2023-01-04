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【英國通脹】辛偉誠：目標今年將通脹率削半　較市場預期保守

宏觀解讀 22:38 2023/01/04

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英國去年下半年通脹再升溫，連續3個月消費物價指數（CPI）按年增逾10%，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）發表新一年演說，提出五大工作目標，包括今年內將通脹率減半。不過，據獨立統計機構預算責任辦公室（OBR）預測，英國今年第4季通脹升幅將放慢至3.75%，較去年11月的10.7%明顯放慢，反映辛偉誠未有設立進取的削通脹目標。

辛偉誠提出的5大工作目標包括：

  • 將通貨膨脹率減半，減輕生活成本，讓人們財政安穩
  • 發展經濟，在全國創造收入更高的工作和機會
  • 確保英國國家債務下降，確保未來公共服務
  • 削減國民保健制度（NHS）等候名單，以便人們更快地獲得所需的護理
  • 通過新法律來阻截「小船」，確保那些非法來到英國的人被拘留並迅速驅逐

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