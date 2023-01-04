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【HSBC滙豐】滙豐環球投資管理（香港）新增能源轉型基建投資團隊

Hot Talk 22:04 2023/01/04

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【HSBC滙豐】滙豐環球投資管理（香港）新增能源轉型基建投資團隊

HSBC滙豐 （00005） 的間接全資附屬公司滙豐環球投資管理（香港），宣布增加一支專責能源轉型基建投資的團隊Green Transition Partners Limited (GTP) ，GTP將成為滙豐投資管理增長中的亞洲另類投資業務的一部分。

就此，滙豐會透過與GTP簽訂業務轉讓協議，讓GTP員工及某些資產轉移至滙豐投資管理香港。這次資產轉移預計於今年2月底前完成。

GTP專注投資亞洲綠色能源基建資產

GTP的總部設於香港，專注投資亞洲綠色能源基建資產。GTP投資於各國當地領先發展商並與他們合作，專注亞洲可再生能源發電、電池儲能、電網、充電和氫能基建的中型投資。

在2021年，滙豐投資管理宣布整合現有另類投資能力並成立獨立業務部門HSBC Alternatives，截至去年9月30日，團隊共有約240人，而管理和負責投資建議的總資產達520億美元。滙豐環球投資管理（香港）指，這次的業務轉讓協議與滙豐投資管理發展其另類投資能力，及建立以可持續發展主導的業務策略方向一致。

滙豐投資管理亞太區及香港行政總裁何慧芬表示，亞洲將成為世界最大的能源轉型基建設施投資市場，結合GTP及滙豐投資管理在亞洲現有的業務，讓滙豐投資管理可增加規模，擴闊覆蓋範圍以及提升能力，支援部分亞洲轉型至零排放所需要的資金。

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編輯：胡學能

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