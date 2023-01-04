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【科網裁員潮】Salesforce擬裁員10%、CEO承認疫情期間擴張過快　盤前股價升幅擴至4%

股市 21:34 2023/01/04

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【美股焦點】Salesforce 宣布重組計劃　擬裁員10%、關閉部分辦公室、沽部分房地產

美國科網企業裁員潮不止，雲服務商Salesforce（美：CRM）周三（4日）宣布，將啓動重組計劃，包括裁員10%、關閉部分辦公室及出售部分房地產項目，降低公司營運成本及提升利潤率。Salesforce盤前股價愈升愈有，最新升幅擴大至逾4%，報141美元。

Salesforce預計， 裁員行動會在2024年財政年度大致完成，於2026年財政年度完成減持地產項目。

Salesforce主席兼聯合行政總裁Marc Benioff周三予員工的信中表示，由於經濟環境充滿挑戰，公司的客戶正以更加審慎方式消費。Benioff稱，公司在疫情期間快速擴張，聘用太多員工導致經濟衰退時面臨困境，他將對此負責。

Benioff 還在信中提到，受影響的美國員工將獲得近5個月工資的遣散費、醫療保險、職業資源及其他福利，而美國以外的員工也會獲得符合當地法律的保障。

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編輯：伍鍵文

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