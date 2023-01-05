【日本機票】香港航班1.8起可用日本全部機場　國泰每周日本航班增至70班、增福岡札幌航班　香港快運復運部分早前取消航班

▲ 【日本機票】港府：1月8日起香港航班可用日本全部機場 航空公司可恢復若干加班機

日本航班再有新安排。港府公布，日本當局周三（1月4日）宣布放寬對香港航班的限制，由1月8日起，由香港前往日本機場的載客航班將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場。日本當局同時容許航空公司恢復增加若干由香港前往日本機場的航班。

港府表示，在有關的放寬實施後，日本當局仍然限制由香港出發的載客航班的增幅，會繼續要求日方撤回所有針對香港航班的限制。

國泰：自1月8日起恢復福岡航班、1月9日起恢復往返札幌航班 每周營運約70對航班來往日本

據國泰最新公布，將自周日（1月8日）起恢復前往福岡航班CX588，並會安排1月10日、12日、13日、14日、17日、19日、20日、21日、24日、26日、28日、31日，及2月2日，營運該航班。

由香港前往札幌航班CX580將下周一（9日）及30日恢復；往返香港與札幌的CX580及CX581航班載客服務需待1月23日、25日及2月1日恢復。

香港快運：將復運部分早前取消日本航班

香港快運（HK Express）剛在社交平台表示，確認於較早前取消的部分日本航班將會恢復營運。公司團隊正努力為曾訂購相關航班的旅客盡快重新安排機位。旅客現階段毋須與公司的客戶聯繫團隊查詢。

由2023年1月8日起，於出發前7日內曾在中國內地逗留的旅客亦可乘搭前往福岡及沖繩的航班，該航班的旅客亦毋須向HK Express提交外遊紀錄申報表。顧客可在香港快運HK Express網站查閱最新的航班安排。

日本一度要求香港航班僅用4機場 至今兩度放寬

日本政府於上月27日宣布收緊來自中國的旅客和航班安排，包括提出12月30日起內地、香港、澳門航班只可在4個主要機場升降，其後日本當局放寬安排，容許香港航班在確認機上無人曾7日內逗留中國內地後，可使用新千歲、福岡和那霸機場，但要求航空公司不可增加往返日本航班。

因應日本安排，本地航空公司取消多班1月、2月定期航班，國泰航空一度削減127班航班，可見【下一頁】

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