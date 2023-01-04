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【壹傳媒282】聯交所決定取消壹傳媒上市地位　1月12日除牌

股市 20:09 2023/01/04

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壹傳媒 （00282） 發公告，稱接獲聯交所函件，聯交所上市委員會於2022年12月22日對公司的恢復買賣及上市狀況進行審議，且上市委員會決定根據上市規則第6.01A(1)條取消該公司的上市地位。該函件指出，除非公司根據上市規則第2B章申請覆核該決定，否則該公司的股份的最後上市日期將為2023年1月11日，而股份的上市地位將自2023年1月12日上午9時正起取消。公告指，該公司現無任何意向行使上市規則第2B章項下的權利。

公告指，於最後上市日期後，雖然股份之股票將仍屬有效，但股份將不會在聯交所上市，亦不再於聯交所買賣。其後，公司將不再受上市規則規管。

該公司股份已於2021年6月17日上午9時起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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編輯：胡學能

港股 除牌 壹傳媒 壹傳媒（00282）
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