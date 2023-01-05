【台灣旅遊】熊大的麗寶小鎮　「園中園」概念主題互動樂園

▲ （圖片來源：麗寶樂園渡假區）

台灣仍未開放予港人自由行，但不少港人都引頸以待。號稱全球唯一「熊大的麗寶小鎮」於去年12月30日正式開幕。麗寶樂園20年來首次與人氣IP明星聯手打造專屬數位聲光互動園區，用「園中園」概念讓遊客入園就能夠一次體驗雙樂園。

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作為台灣規模最大的休閒渡假區，麗寶樂園渡假區繼2022年暑假推出LINE FRIENDS主題房、主題車廂後，去年底壓軸推出全球唯一的LINE FRIENDS主題互動裝置園區「熊大的麗寶小鎮」，在園區內建立近2.5萬平方呎、LINE FRIENDS明星們的「7大沉浸式互動主題遊戲區」和「Food Court 美食區」及熊大、兔兔限定週邊「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」。

「熊大的麗寶小鎮」LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，有四大吸睛亮點：

亮點一：2.5萬平方呎、7種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗； 亮點二：由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星為主、高聳的打卡地標「小鎮鐘樓、尋找愛德華、祈願花火、莎莉躲貓貓 、 許願噴水池 、 饅頭人藝術家 、 minini大作戰」等7大互動主題區，分別代表不同的驚喜讓遊客蒐集； 亮點三：從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點，讓遊客一踏入小鎮記憶體就被秒殺，相機快門按個不停； 亮點四：相機先吃，「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型食品，有熊大、兔兔、莎莉乳酪；大小朋友都愛吃的熊大雪糕；超可愛且令人捨不得吃的熊大、兔兔造型蛋糕；好吃又可以蒐藏的熊大造型爆谷桶，還有園區推薦的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」，熊大、兔兔商品一應俱全。

麗寶樂園渡假區希望讓大小朋友都能在「熊大的麗寶小鎮」收穫嶄新的笑容，遊歷小鎮與熊大、兔兔等LINE FRIENDS明星開啟夢幻回憶篇章。

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責任編輯：楊嘉軒