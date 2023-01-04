【經濟衰退】穆迪分析首席經濟學家報告：美國經濟仍為「緩慢衰退」作好準備

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi周二（3 日）發布最新報告，表示即使美國今年能避免經濟衰退，但當地消費者及投資人仍需面臨至2024年的「緩慢衰退」。

Zandi指的「緩慢衰退」，即為經濟持續放緩至明年的情況。Zandi在報告指出，今年美國經濟幾乎在任何情況下，均遭遇辛苦的一年。惟美國通脹正在迅速放緩，經濟基本面良好。若運氣夠好，聯儲局（Fed）能執行「巧妙的政策制定」之下，美國經濟應有望能避免陷入衰退。

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記者：何珊如