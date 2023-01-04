【比亞迪1211】比亞迪純電品牌「海豚」 12月銷售2.6萬輛 連續6個月銷量逾2萬

比亞迪股份（01211）公布，旗下純電動車品牌「海豚」，12月銷量達26,074輛，是連續12個月銷量超過2萬輛。同時，「海豚」去年銷售超過20.54萬輛，上市累計銷售超過23萬輛。

比亞迪今日（4日）股價收報203元，升0.7%，表現遜於大市，成交額13億元。

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此外，全球資訊機構SNEresearch公布，去年首十一個月寧德時代與比亞迪佔全球電動車電池市佔率50.7%，寧德與比亞迪的市佔率分別為37.1%及13.6%。

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記者：李兆明