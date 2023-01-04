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【大行報告】招商證券預計今年中國GDP增長4.7% 看好離岸及在岸股市

股樓投資 19:18 2023/01/04

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踏入新一年，外界開始預測今年經濟走勢。招商證券發表報告指，內地新年假期期間的消費穩步回升，根據文化和旅遊部的數據，內地新年假日期間遊客總數達到5,270萬人次，按年增長0.4%，相當於2019年同期遊客人數的42.5%。旅遊收入為265億元人民幣，增4%，相當於2019年同期收入的35.1%。根據北京市商務局的數據，在超市、商場/百貨公司和餐廳以及網絡平台的本地消費恢復到去年同期的約84%。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀



該行指，由於中國改變防疫政策，令主要城市的感染病例急增，疫情正迅速蔓延到低線城市，感染比例或將在春節前後達到頂峰，預期今年季供應鏈將會受阻，而第二季之後的供需均會復甦，料次季出現報復性消費的機會增加。該行相信，在寬鬆政策的支持下，內地消費和產業升級是經濟復甦的關鍵動力。在樂觀的情況下，料2023年中國的GDP增長將達到4.7%。

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該行又重申看好中國離岸和在岸股市，目前股市的風險回報平衡非常有吸引力，對它們在2023年的表現持樂觀態度。該行認為，旅遊、航空、酒店、線下消費、電商、物流、博彩和醫藥行業將直接受益於經濟活動反彈。順週期的細分板塊如物料、工業和能源行業亦有可能在不同時點「跑贏大市」。

 

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記者：張以正

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