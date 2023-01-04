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【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業 

科技 19:16 2023/01/04

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數碼港與中國最大數碼零售方案及SaaS平台服務商「多點DMALL」今(4日)簽署合作協議，是政府上月中發表《香港創新科技發展藍圖》後首間引進數碼港的龍頭企業。並強調為落實推動科技產業發展，實現香港「新型工業化」的策略，踏出重要一步。

SaaS(Software as a service，軟體即服務) 是讓使用者可透過網際網路連接到雲端式應用程式，並加以使用。常見例子為電子郵件、行事曆。據悉，多點DMALL於2022年在香港擁有70名員工，計劃到2025年增至300名。同時，據悉港人熟悉的YUU也是其客戶。

【搶人才】孫玉菡︰高端人才通行證計劃暫收2600份申請　1400份獲批

【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」

創新科技及工業局局長孫東親身見證
合作協議由數碼港行政總裁任景信及多點DMALL創始人張文中簽署，並由創新科技及工業局局長孫東、創新科技及工業局副秘書長黃海韻、數碼港主席陳細明、中誠信集團創始人毛振華、東建國際控股有限公司執行董事吳廣澤共同見證。

多點DMALL將於數碼港成立世界級零售科技數碼體驗中心推廣零售科技，並共同推動香港、以至整個大灣區的中小企數碼轉型。亦會舉辦行業活動推動香港及大灣區中小企的數碼轉型外，亦會透過數碼港企業網絡（CEN）及數碼港科技網絡（CTN）推廣零售科技，並為多點DMALL加速器的參與企業提供資助，推動初創發展及助其推廣至海外和內地市場。

【新股IPO】與物美集團關係密切 零售SaaS平台多點DMALL遞表赴港上市

多點數智有限公司(Dmall Inc.)為亞洲最大零售SaaS平台服務商，去年12月已向港交所提交上市申請，瑞信及招銀國際為聯席保薦人。

編輯：梁巧恩

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