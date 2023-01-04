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香港科技探索1137去年電子商貿業務訂單總商品交易額82.8億元 按年增26%

股樓投資 19:01 2023/01/04

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香港科技探索（01137）公布，於去年12月集團香港電子商貿業務包括網購平台及門市業務(不包括
HKTVmall現金券之銷售)的平均每日訂單數量為4.93萬，按年增長19.1%，按月則持平；平均訂單值為467元，按年下跌1.9%，按月升3.8%。

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於上月，平均每日訂單總商品交易額為2,300萬元，按年增16.8%，按月升3.6%；而該月訂單總商品交易額為7.13億元，按年升16.7%，按月亦增7.1%；另每月活躍應用程式使用者達151.8萬。此外，去年全年其香港電子商貿業務的訂單總商品交易為82.8億元，高於年度更新目標的80億元，並按年增長26%。

另一方面，HKTVmall今年目標全年訂單總商品交易額約為88億元至92億元，按年增長6.3%至11.1%；多媒體廣告收入目標約1.56億元，於去年12月底前收到的廣告承諾費用已達約1.15億元；綜合毛利率及佣金(計入多媒體廣告收入前)目標為24%至24.5%。而香港電子商貿業務的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為5%至5.5%，即約4.4億元至5.06億元。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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記者：張以正

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香港科技探索（01137） 港股

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