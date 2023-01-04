【電動車】Rivian去年產量未達目標、盤前靠穩升近1%　CEO：受累部分產品未完成校正

▲ 【電動車】Rivian第四季生產破萬部車 按年增36%

美國電動車品牌Rivian（美：RIVN）公布2022年產量及交付量，全年生產24,337輛汽車，未達此事訂下的25,000輛目標，年內總交付20,332輛汽車。單計第4季，Rivian產量按季增36%至10,020輛，交付量就按季增22.3%至8054輛。

因應Tesla（美：TLSA）上季交付量未達預期，美資電動車股周二股價明顯回吐，Rivian正股時段跌6%。在交付數據出爐後，Rivian 場外股價反而靠穩，在盤前股價升0.9%至17.49美元。

Rivian行政總裁R.J. Scaringe周二（3日）向員工發電郵，稱公司在廠房生產了25,051輛車，但只有24,337輛車是可交付的，截至去年底，有超過700輛車仍在等待零件、軟件驗證、車輪校準和充電，故該批車輛未能計入官方數據。

Scaringe指出，供應鏈問題導致廠房曾關閉20天，並且影響另外50天，而惡劣天氣亦令廠房關閉多5天。

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記者：宋佩恩

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