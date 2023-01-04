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【美股焦點】曾阻止微軟收購動視暴雪 美貿易委員會稱未有就此事進行和解談判

環球政經 19:09 2023/01/04

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美國聯邦貿易委員會（FTC）上月就微軟（美：MSFT）收購動視暴雪（美：ATVI）提起反競爭訴訟，審聽證會於周二 （3日）開始進行，FTC一名律師告訴內部人士，FTC目前並未與微軟就和解進行實質性討論。

微軟去年曾欲以690億美元收購動視暴雪，但引起各地監管機構反對，有監管官員曾表示，微軟若收購動視暴雪，或將限制競爭對手取用該公司重量級遊戲，在產值超過2,000億美元的遊戲市場抑制競爭。微軟曾表示，希望能與FTC以及其他地區的監管機構達成協議。

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記者：何珊如

 

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