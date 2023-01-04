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【大行報告】中金：疫情反彈壓制內地消費　料中國2022年第4季GDP增長降至1%

宏觀解讀 19:05 2023/01/04

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【大行報告】中金：疫情反彈壓制內地消費　料中國2022年第4季GDP增長降至1%

內地疫情持續，打擊當地供應和需求，中金 （03908） 近日發表報告稱，疫情反彈將壓制內地消費活動，預計2022年第4季GDP增長或回落至1%增長附近。

中金稱，疫情反彈將壓制內地消費活動，預計社會消費品零售總額增速或進一步下滑，12月總額或按年下跌8%。隨着疫情快速擴散，內地居民消費活動明顯承壓，數據顯示，12月的居民線下活動一度降至4月低位以下，預計非汽車商品、餐飲收入的降幅將進一步擴大。

出口方面，中金指，由於海外需求走弱疊加去庫存因素，內地出口增速或繼續回落。儘管12月基數方面略有緩解，但海外PMI仍處於下行趨勢，外需或繼續走弱。中金預計，12月出口按年下跌9.5%（11月：-8.9%）、進口按年下跌5.8%（11月：-10.6%）、貿易順差達742億美元。

內需方面，中金稱，受疫情影響，內地居民出行和消費活動受到衝擊，服務業亦受影響，預計12月服務業生產指數按年下降6%，與去年4月相若。以地域劃分，由於疫情爆發較早，華北地區的居民出行數據回暖，而江浙廣東等地的服務業活動仍續受壓制。

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