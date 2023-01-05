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尼馬缺席比利喪禮 巴西名嘴狠批：「去派對先請假」

環球社會熱點 08:05 2023/01/05

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巴西一代球王比利離世，喪禮日前舉行，靈柩亦已安放在可以俯瞰球場的墓園。身為巴西現時最著名的球星，尼馬未有出席比利的喪禮惹來批評。有巴西名嘴指摘尼馬，過去為參加派對就可以請假，比利喪禮卻選擇不現身。

FIFA盼各國以比利命名一足球場 恩芬天奴疑靈前自拍 【下一頁】

比利（Pele）喪禮於周二（3日）﹑其成名球會山度士（Santos）的主場舉行，數以十萬名巴西民眾前來送別一代球壇傳奇。靈柩當日移送至墓園，安放在大樓9樓時，大批民眾亦夾道送別比利。

然後，巴西現時陣中王牌﹑同樣出身於山度士的尼馬（Neymar），此時卻選擇留在球會法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），繼續在巴黎訓練備戰，未有返回巴西參加比利的喪禮。

    點擊圖片放大
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比利靈柩將安置在9樓 俯瞰成名球場 【下一頁】

尼馬的父親有現身喪禮，表示應兒子要求前來，支持比利的家人。他稱比利啟發太多人及足球，是比利帶領巴西享有今日的地位。

巴西名嘴Jose Luiz Datena批評尼馬，指他過去曾因為要去派對向球會施壓要求放行。只要尼馬開口，PSG一定會答應讓他返回巴西。Datena認為尼馬身為巴西球員，有責任出席喪禮與比利告別。

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責任編輯：吳漢培

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