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【美國經濟】最新民意調查：近八成美國受訪者認為今年面臨經濟困境

環球政經 18:23 2023/01/04

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根據咨詢公司Gallup最新民意調查結果，有近八成受訪美國民眾認為，今年美國經濟將會面臨困境。

有79%受訪美國人認為，2023年將滿佈經濟困難，只有不足兩成的受訪者表示對經濟抱持樂觀態度。此外，有65%受訪者認為，整體物價將會高速上升，有81%受訪者則認為今年稅收會增加，反映民眾對今年通脹感到擔憂。

不過在就業方面則較樂觀，有53%的受訪者認為今年失業率將會上升，有46%的受訪者則預測今年的就業充分或就業機會增加。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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此外，從業人員指數繼續下降。受疫情短期影響，製造業企業員工到崗率明顯不足。從業人員指數降至44.8%，比上月低2.6個百分點，拖累本月製造業PMI約0.5個百分點；反映勞動力供應不足的企業比重高於上月6.5個百分點。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：何珊如

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