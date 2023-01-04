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北角舊樓現「市區樓新界價」　民眾大廈兩房呎售約9千元

股樓投資 18:37 2023/01/04

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樓市持續整固，業主只好減價沽貨離場，新近北角舊樓民眾大廈高層單位最新成交價，已跌穿業主早於9年前購入價水平，出現「市區樓新界價」，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，民眾大廈高層C室，單位實用面積約614平方呎，單位兩房兩廳間隔，向南面眺望山景，最終成交價570萬元，實用呎價低見9,283元，售價跌穿9年前購入價。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於去年11月放售，初時叫價達860萬元，最新減價至570萬元售出，大幅減價290萬元成交，減幅達33.7%，原業主早於2013年3月以630萬元購入上址，持貨9年帳面損失60萬元，帳面蝕讓10%，連同其他轉售成本，估計實際損失近100萬元。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

民眾大廈 北角 世紀21 二手市場 私人屋苑

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