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【新春好去處】MegaBox「新春招福祭」設7大打卡位 玩遊戲贏開運禮物或商戶優惠券 料2023年首季營業額人流均增長2成

理財智慧 16:53 2023/01/06

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MegaBox聯乘日本沖繩縣呈獻全港首創「新春招福祭」大型賀年裝置，由即日起至2月19日，商場於L5中庭設置7大打卡位，包括全港首個18呎高巨型「招福金菠蘿鏡廊」、「祈願招福獅」、「和風祈願傘」、「金兔迎春花園」。「浪漫櫻花鳥居長廊」賀年裝置讓大家率先在香港感受綻放的日本櫻花，同場更有「沖繩琉球花燈祭」及「結緣幸福徑」充滿日式風情的浪漫打卡位，讓大家仿如置身沖繩。顧客於L5中庭「新春開運祈福站」或掃描場內QR Code，即可為新一年祈求好籤文，並換領開運小禮物。場內多間日式餐廳將配合主題，推出一系列沖繩必食餐單，沖繩直送期間限定店更售賣逾百款沖繩人氣食品美酒。MegaBox高級總監吳鎧廷預計，商場人流及商戶之營業額，將會比去年增加約2成。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

今個農曆新年，MegaBox首次將富有沖繩特色的新春帶進香港，以當地文化融合中國傳統新年為靈感，打造中日異鄉風情的賀年7大打卡位。當中最矚目的莫過於18呎高寓意大家財源滾滾來、好運連連的「招福金菠蘿鏡廊」，房內由切角鏡面組成，天花掛滿色彩絢麗的日式祈願手鞠燈及菠蘿，並透過鏡面折射，讓你沉浸於福氣滿滿的沖繩氛圍裡。鏡廊前更有「金兔迎春花園」，讓大家坐在巨型金兔上打卡，同時一沾旺氣豐盛迎兔年。

裝置旁可見兩隻象徵著沖繩的「祈願招福獅」，朝氣地站在鳥居前迎接大家，開口的招福獅祈願新一年招福納財，而另一隻合口微笑的招福獅守護著大家福氣連綿，雙雙與大家迎兔年。穿過鳥居走進23呎長的「浪漫櫻花鳥居長廊」，沿路佈滿粉紅細雨的櫻花配以璀璨奪目的燈光映入眼簾，傍晚時走過更可欣賞美麗的夜櫻，讓大家在浪漫景緻下用相機捕捉美好的一刻。欣賞櫻花綻放後，不妨到旁邊的「和風祈願傘」，與摯親好友坐下，在絢麗浪漫櫻花背景，配以日式和風傘下拍照留影。適逢今年元宵節及情人節兩大浪漫節日均在2月，大家到訪時不忘與摯愛一走裝置旁的「結緣幸福徑」甜蜜飽覽沖繩祈願花燈樹及「沖繩琉球花燈祭」，於近100個璀璨沖繩琉球花燈籠下打卡留影，瞬間被包裹於濃厚的佳節氣氛中，隨便一拍都能攝下最溫馨的佳節。 

    點擊圖片放大
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    +4

為增添節日氣氛，顧客更可於L5中庭的「新春開運祈福站」，或掃描場內遊戲QR code，將手機變成求籤筒，搖兩搖，為新一年求一枝好籤，一帆風順，過一個幸福兔年！完成遊戲後，Mega Club會員只須讚好MegaBox Facebook及Instagram專頁，並出示電子籤文圖片，即可免費換領開運小禮物或價值逾100元商戶優惠券。

另外，推廣期內於場內消費滿指定金額，即可換領沖繩必買手信之一的雪鹽金楚糕、MegaBox特意設計的『花開富貴迎彩蝶利是封』、九龍香格里拉大酒店臘味蘿蔔糕及其他精選禮品。Mega Club會員更可免費參加「新春招福祭」大抽獎，有機會贏取來回香港及沖繩機票2張。行完大運及祈福拍照後，可於沖繩直送期間限定店，選購沖繩特色食品及美酒，部分更以新春優惠價發售。除此之外，場內多間日式餐廳特意推出沖繩必食餐單，包括爆丼屋、一燒肉、隼、Antonshimo Café及樂拉麵，讓顧客全方位體驗沖繩文化。

MegaBox高級總監吳鎧廷 (左) 與沖繩縣香港事務所所長新垣寿 (右)

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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責任編輯：嚴浩文

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