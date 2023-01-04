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【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬

股樓投資 18:55 2023/01/04

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近期樓市氣氛持續好轉，買家紛紛加快入市，其中屯門有不少上車盤值得留意。今次祥益地產推介的屋苑為居屋兆安苑。雖然並非位於屯門市中心，但由屋苑徒步前往V City或屯門市廣場等大型商場，只需15分鐘。若不嫌屋苑樓齡較大，確是區內理想上車之選。

放盤單位為兆安苑C座中層5室，實用面積495平方呎，兩房間隔，有企理裝修，現叫價420萬元。

放盤單位 屯門兆安苑C座中層5室（物業編號：AN235306）
實用面積 495平方呎
間隔 兩房間隔
叫價 420萬（自由市場價）（最後更新日期：2023年1月4日）聯絡人：時代分行 - 袁思賢
賣點 間隔四正、企理裝修、環境舒適、可做九按
    點擊圖片放大
    +7
    +6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3jQnPNb

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

居屋 祥益地產 屯門

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