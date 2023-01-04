【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬

近期樓市氣氛持續好轉，買家紛紛加快入市，其中屯門有不少上車盤值得留意。今次祥益地產推介的屋苑為居屋兆安苑。雖然並非位於屯門市中心，但由屋苑徒步前往V City或屯門市廣場等大型商場，只需15分鐘。若不嫌屋苑樓齡較大，確是區內理想上車之選。

放盤單位為兆安苑C座中層5室，實用面積495平方呎，兩房間隔，有企理裝修，現叫價420萬元。

放盤單位 屯門兆安苑C座中層5室（物業編號：AN235306） 實用面積 495平方呎 間隔 兩房間隔 叫價 420萬（自由市場價）（最後更新日期：2023年1月4日）聯絡人：時代分行 - 袁思賢 賣點 間隔四正、企理裝修、環境舒適、可做九按

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機