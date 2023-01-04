【新春好去處】上水中心 · 新都城一期「祈願瀛新春」 神社 x 鳥居兩大和風裝置打卡位 送利是套裝及便攜保溫飯盒套裝

陽光房地產基金旗下兩大商場：上水中心購物商場（SSC）及 新都城中心一期（MCPOne），將於1月6日起至2月5日【祈願「瀛」新春】活動，場內將設有「金兔報喜神社」及「達摩開運鳥居」等影相打卡位；新春期間特別籌劃【Chill 「瀛」環保市集】，匯聚多個本地人氣和風、環保手作品牌，涵蓋個人護理、精品首飾、時尚服飾及生活雜貨。

此外，兩大商場亦推出消費禮遇活動，顧客消費滿指定金額可獲贈「綠意迎春利是套裝」、「25元餐飲商戶現金券」，以及切合是次活動主題的和風不鏽鋼「便攜保溫飯盒套裝」。為推高節日氣氛，兩大商場更安排醒獅賀歲及招財貓開運巡遊活動，向到訪顧客拜年。

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兩大商場於新春期間一連兩個周末舉行「Chill 「瀛」環保市集」，集結逾20多個本地人氣和風、環保手作品牌攤檔，售賣各式各樣簡約雅緻又低碳實用的綠色產品，包括DIY天然擴香用品、手工製寵物時裝、養生湯包茶飲、天然有機護膚/美妝品、日式頸巾布袋以至和風紮染「羽織」服飾等應有盡有。

到神社祈福無須遠赴日本，今個新年吉祥金兔與可愛達摩空降MCPOne和SSC，將滿滿財運福氣與大家分享，打造兔年最可愛的新春日系打卡位 – MCPOne有「達摩開運鳥居」，圓滾滾的紅色達摩滿載財運與福氣，同場更設福兔吊飾點綴的櫻花樹或桃花樹，各位在2.3米高的迷你鳥居和櫻花、桃花樹下與可愛達摩合照，來年定必「錢『兔』似錦」；而SSC則於地下大堂設有「金兔報喜神社」，金兔在10米高的日式和風佈景前，盡覽櫻花盛放的春日美景以及遠眺富士山等名勝，先雙手合十向吉祥金兔祈求好運，然後在奉納繪馬許下專屬自己的願望，一同在金兔庇佑下祈求來年好運連連。

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喜迎新春，把握機會參加「瀛」春消費禮遇，捧走由MCPOne和SSC為大家準備的3項窩心好禮！顧客於1月6日至15日在商場消費滿指定金額，即可換領「綠意迎春利是套裝」，利是封一套2款印上花葉、兔子圖像，呈現繁花似錦，枝繁葉茂的景象；再配以雷射燙金印製別具貴麗，生氣十足。

顧客於1月24至25日、28至29日及2月4至5日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲贈「25元指定商戶現金券」（Pacific Coffee – 咖啡連鎖店 @ SSC或 我想和你無所事事 - 喫茶店 @ MCPOne），以及切合「東瀛」主題的和風簡約「便攜保溫飯盒套裝（附手挽袋+小湯匙）」，送禮自用皆宜，與親朋好友一同度過暖笠笠的兔年。

兩大商場亦將於大年初七及初八（1月28至29日）舉辦招財貓開運巡遊，祈求大家來年鴻「兔」大展、「兔」來運轉。而大年初八則請來潤福堂（香港）國術龍獅總會於商場進行醒獅賀歲表演，採青之餘於梅花樁上躍動飛舞，活力四射，寓意新一年生機勃勃，喜氣洋洋迎佳節。

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責任編輯：嚴浩文