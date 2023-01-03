【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

踏入2023年，不少港人都開始蠢蠢欲動，計劃報復式旅遊。不過大家都多年沒有外遊，由預訂機票、執行李，準備證件、購買旅遊保險等的荃免會生疏。當中旅遊最關注的地方是支出方面，近日投委會列出2023旅遊貼士，讓一眾打工仔在旅行前做足準備，計劃好預算，即使要報復式旅遊，亦要作好準備，以下提供4舍旅遊貼士，讓你在旅行的同時亦做好理財規劃。

1. 檢查證件是否有效

由於接近3年沒有外遊，不少人的護照或國際車牌等或已過期，記得在出發前先檢查證件是否經已過期，避免臨急處理續期而被收取額外費用，預先準備好，可以確保順利出發，亦避免了額外的支出費用。

2. 兌換外幣

兌換外幣是去旅行重要的一個環節，多年沒有留意兌率，是時候開始多關注。例如不少港人最愛去的日本，記得預早留意匯率變動。投委會建議可以考慮分段買入外幣，亦要注意不同銀行或找換店的手續費。 如目的地是較冷門國家，銀行或找換店未必有足夠外幣供兌換，所以要盡早與銀行或找換店聯絡，預留外幣。

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3. 預先計數

雖然今年要報復式旅遊，但亦要預先與同伴商討並定下目的地及預算，讓銀行做足準備。旅遊的開支包括機票、交通費、租車、住宿、旅遊保險、觀光、參加活動門券費用、上網費等，樣樣都需要大花金錢，所以記得按個人負擔能力，作好事前的預算，而非盲目地消費。

4. 未出發，先儲錢

雖然多年沒有去旅行，大家或許儲下一筆錢，不過一去旅行亦難免會受控，故此要時刻提醒自己不要選擇透支或借錢支付旅費。可以選擇未出發前先儲錢，及早計劃儲一筆錢用作旅行之用。

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