【小老闆生意經@iM網欄】內地落實通關 提振本地消費投資氣氛

中港通關又傳來新消息，市傳現時最新通關方案為由1月8日起，每日5萬個配額分布幾個口岸，包括落馬洲往福田口岸佔3.5萬個、深圳灣佔1萬個、文錦渡佔5,000個。預料1月8日通關，雖具體細節仍未敲定，惟已提振本地消費投資氣氛。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

據中原地產公布，十大屋苑在上周末錄得27宗成交，按周升58.8%，創9個月新高；累計3日元日假期則錄31宗成交，創2011年後12年來的新年長假期成交新高。中港兩地通關及美國加息放緩等消息推動樓市現反彈。通關除了為樓市交投帶來正面刺激作用，對本地消費市場一樣帶來正面刺激作用。

新鴻基地產（00016）旗下十五大商場，在剛過去的除夕元旦假期人流及生意均按年升逾兩成。當中以餐飲、電子影音及娛樂表現最為理想。據了解，受惠於本地一系列防疫措施取消，加上年尾婚宴、商務及親友聚會已照常恢復沒有限制，不少酒樓餐廳已早在假期期間前預訂滿座。另外，部分食肆更開始延長服務時間，令除夕日生意按年大幅上升超過五成。可見多項社交距離措施取消後，對本地零售及餐飲業帶來明顯的推動作用。

隨着中港兩地通關時間表即將落實，兩地有序通關將有本地利消費氣氛逐步恢復。加上因疫情被壓抑逾3年的消費意欲開始爆發出來，目前市民消費意欲澎湃，市場上或現「報復式消費」的熱潮。

適逢今年農曆新年提早於1月底已開始，料市民強勁的消費意欲將由聖誕節一直持續至農曆新年完結。如是此的話，商家或可及時銷售一些與賀年相關產品，以應付市場突如其來的「報復式」消費需求。

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！