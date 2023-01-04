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【開戶優惠】工銀亞洲開戶最多送3.3萬元信用卡免找數簽賬額

Hot Talk 19:05 2023/01/04

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【著數優惠】工銀亞洲推新客優惠 　送高達33000元信用卡免找數簽賬

工銀亞洲公布兩項新客戶推廣活動，即日起至3月31日，新客戶開設「理財金賬戶」或「私人銀行賬戶」，並達到相應要求，最多可獲18000元現金回贈或33000元信用卡免找數簽賬額。

工銀亞洲表示，新客戶開立「理財金賬戶」後首3個月維持指定每日平均理財總值，並完成20萬元指定理財產品交易，和申請萬事達卡信用卡及開立借記卡，可獲得現金回購。

新客所獲得的現金回贈視乎理財總值額，最低門檻為80萬元，新客戶可獲1000元現金回贈；理財總值滿300萬元起，可同時獲新世界旗下醫療健康品牌Humansa的健康啟動計劃（價值3,900元）；滿800萬元能獲最多18000元獎賞。

工銀私銀客開戶送至少2.2萬元信用卡免找數簽賬額

「私人銀行賬戶」開戶優惠方面，工銀亞洲表示，新客戶開戶後首3個月維持指定每日平均理財總值，和申請綜合投資帳戶、申請ICBC ESSENCE Card信用卡，可獲得信用卡免找數簽賬額。理財總值達800萬元獲22000元，理財總值滿1000萬元兼完成500萬元指定理財產品交易，獲33000元。

 

工銀亞洲同時向私銀新客提供港怡醫院免費健康檢查套餐一次（價值高達27,705元）。

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

相關文章：

【ESG】工銀亞洲：延長ESG零售基金認購優惠至明年6月底、目標明年代銷ESG基金增至100隻

【綠色金融】工銀亞洲獲「香港綠色和可持續金融大奬2022」大獎、將完善綠色金融體系建設

記者：宋佩恩

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