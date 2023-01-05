  • 19°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果AirTag在美銷量急升 旅客爭購追蹤行李位置

環球社會熱點 09:05 2023/01/05

分享：

分享：

Apple（蘋果）推出的藍牙追蹤器AirTag近期於美國的銷量急升，原來因美國暴風雪導致航班延誤及行李堆積如山，大量民眾憂慮寄失行李，爭相購買AirTag用作追蹤行李的具體位置。

美航空公司出動免費機票 鼓勵收養幼貓 【下一頁】

Google Trend的數據顯示，「Apple air tags for luggage」等有關利用AirTag追蹤行李的關鍵字，過去一年在Google的搜尋量急增50倍。

    點擊圖片放大
    +2

暴風雪導致美國多地航班延誤，單計西南航空已有近1.6萬班航班要取消。由於不少旅客滯留，機場内的行李更堆積如山，甚至出現運錯行李的情況。

美媒引述當地一對夫婦指，他們的航班原定於聖誕節當日出發。西南航空取消航班，但卻錯誤將兩人的行李運送至目的地。

AirTag截至周三（4日）於美國亞馬遜網站電子產品暢銷榜上排第二位，較兩周前躍升10位。

卡塔爾流浪貓將獲收養 英格蘭兩守將成「貓奴」 【下一頁】

其中一名乘客Valerie Szybala在社交媒體分享利用AirTag追蹤行李位置的經歷。Valerie乘坐聯合航空的航班，於上月28日使用AirTag追蹤行李位置，發現落機後行李離奇被送往住宅公寓大樓的垃圾桶後。

Valerie與航空公司客服表示， AirTag顯示行李被放到垃圾桶後，但航空公司仍一直否認行李運輸出錯，指她的行李仍放在物流中轉站。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
2023/01/04
Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
丹麥2022全年無銀行劫案 現金用量減少係功臣？
2023/01/04
丹麥2022全年無銀行劫案 現金用量減少係功臣？
C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」
2023/01/04
C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」
美國麥當勞缺人出390蚊時薪 網民：我肯24小時返工
2023/01/04
美國麥當勞缺人出390蚊時薪 網民：我肯24小時返工
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌
2023/01/04
阿根廷門神嫌英國治安唔好 豪斥19萬買保安犬護世盃金牌

你可能感興趣

Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
17:10 2023/01/04
Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
丹麥2022全年無銀行劫案 現金用量減少係功臣？
16:05 2023/01/04
丹麥2022全年無銀行劫案 現金用量減少係功臣？
C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」
12:40 2023/01/04
C朗正式在沙特亮相 「在歐洲已贏得一切」
網絡熱話 科技產品 機場 航空 AirTag Apple

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間10:00）

下一篇文章

尼馬缺席比利喪禮 巴西名嘴狠批：「去派對先請假」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
Tesla衝落加州懸崖 4人奇蹟生還 車身近全毀
辛偉誠擬强制英國學生 必須修讀數學科至18歲
辛偉誠擬强制英國學生 必須修讀數學科至18歲
新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月05日 時間10:00）
美國麥當勞缺人出390蚊時薪 網民：我肯24小時返工
美國麥當勞缺人出390蚊時薪 網民：我肯24小時返工
英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空
英國流感季掀感冒藥搶購潮 貨架極速清空
【烏克蘭戰爭】烏軍稱擊落500無人機 俄指遇襲與電話有關（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍稱擊落500無人機 俄指遇襲與電話有關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款