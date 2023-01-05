蘋果AirTag在美銷量急升 旅客爭購追蹤行李位置

Apple（蘋果）推出的藍牙追蹤器AirTag近期於美國的銷量急升，原來因美國暴風雪導致航班延誤及行李堆積如山，大量民眾憂慮寄失行李，爭相購買AirTag用作追蹤行李的具體位置。

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Google Trend的數據顯示，「Apple air tags for luggage」等有關利用AirTag追蹤行李的關鍵字，過去一年在Google的搜尋量急增50倍。

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暴風雪導致美國多地航班延誤，單計西南航空已有近1.6萬班航班要取消。由於不少旅客滯留，機場内的行李更堆積如山，甚至出現運錯行李的情況。

美媒引述當地一對夫婦指，他們的航班原定於聖誕節當日出發。西南航空取消航班，但卻錯誤將兩人的行李運送至目的地。

AirTag截至周三（4日）於美國亞馬遜網站電子產品暢銷榜上排第二位，較兩周前躍升10位。

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其中一名乘客Valerie Szybala在社交媒體分享利用AirTag追蹤行李位置的經歷。Valerie乘坐聯合航空的航班，於上月28日使用AirTag追蹤行李位置，發現落機後行李離奇被送往住宅公寓大樓的垃圾桶後。

Valerie與航空公司客服表示， AirTag顯示行李被放到垃圾桶後，但航空公司仍一直否認行李運輸出錯，指她的行李仍放在物流中轉站。

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責任編輯：鄭錦玲