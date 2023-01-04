【券商點睇】A股激勵計劃激發經營活力 中金予海信家電「跑贏大市」

海信家電（00921）早前發布2022年A股員工持股計劃草案，以及2022年A股限制性股票激勵計劃草案。中金認為，公司推出大規模的激勵計劃，有助進一步激發企業經營活力，確保公司長期發展戰略及達成經營目標，並予其「跑贏大市」評級。海信家電周三（4日）收市報10.16元，升幅0.8%。







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該行維持集團2022至23年的盈測不變，AH股均續予「跑贏行業」評級，其中上調港股目標價11.6元。該行指在原材料成本壓力緩解及產品結構改善下，家用空調在經過三年虧損後，於2022上半年終轉虧為盈。另外，集團旗下的三電控股有望隨著訂單拓展而快速增加盈利。



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中金亦指，海信日立中央空調的競爭優勢明顯，海外市場透過海信品牌開拓央空業務，抓住海外熱泵需求推出相關產品，為公司央空業務帶來新增長方向。

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撰文：鄭昊彤