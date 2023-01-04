▲ 【解碼｜螞蟻集團】大和：螞蟻IPO最快或下半年進行 螞蟻消費金融獲批增資是監管整頓總結訊號

螞蟻集團獲內地重慶銀保監局批准為其重慶螞蟻消費金融公司籌集105億元人民幣的計劃。大和報告認為，這是對螞蟻在去年底開始的監管整頓總結的訊號，若螞蟻集團能順利完成監管整改，其首次公開招股（IPO）最早可能於今年下半年進行。

大和指出，由杭州市政府控制的杭州金投數字科技、舜宇光學 （02382） 、魚躍醫療（深：002223）將分別投資18.5億元人民幣、11.1億元人民幣和5.24億元人民幣，螞蟻集團則將注入52.5億元人民幣，據監管機構命令，增資應在6個月內完成。

消費者貸款未償餘額6個月內達合規水平可行

相比前年12月，螞蟻集團、信達資產管理公司 （01359） 和其他一些投資者打算向重慶螞蟻消費金融注資220億元人民幣，而該計劃於去年1月被信達資管叫停，大和指出，這兩個提案之間有兩處個關鍵變化。第一，交易規模較小（105億元人民幣對220億元人民幣），原因是信達退出，以及魚躍和舜宇的投資較小。第二，杭州市政府將有效成為第二大股東，擁有10%股份；所有政府實體，包括杭州和重慶政府以及中國財政部，將擁有重慶螞蟻消費金融合計約20%股份。

一旦增資完成，大和認為，重慶螞蟻消費金融將有可能容納1.1萬億元人民幣的消費者貸款，這建基於數項假設包括：一，75%的貸款是採用聯合放貸模式，另25%採用貸款促進模式；二，消費者貸款的風險權重為75%；三，消費者貸款公司的最高槓桿率為10倍。而重慶螞蟻消費金融的消費者貸款未償餘額，已從2020年上半年尾的2.2萬億元人民幣峰值，降至去年第3季尾的1.3萬億元人民幣，大和相信這意味着在6個月內達到完全合規的水平是可行。

大和表示，隨着螞蟻集資的不確定性逐漸平息，剩下的關鍵問題是金融控股公司的牌照，而其信用局牌照的批准也可能是實現全面合規的次要催化劑。該行認為，今年3月兩會之後，上述兩方面進展或會更明顯。

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編輯：胡學能

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