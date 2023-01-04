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【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務

科技 19:00 2023/01/04

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iPad mini 3正式列入蘋果停產產品清單中，蘋果再也不會提供任何維修服務。

蘋果（Apple）向來會把推出大約5至7年的產品視為過時，7年過後的產品就會被列為停產產品。近日蘋果就宣布，2014年登場的iPad Mini 3將被淘汰， iPad mini 3正式列入蘋果停產產品清單中，蘋果再也不會提供任何維修服務。

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於2014年推出的iPad Mini 3，當時與iPad Air 2同步登場，採用A7處理器，並配備廣受大眾熱愛的Touch ID「home鍵」。惟近日蘋果公布，iPad mini 3正式退役，於停產產品名單新增了「iPad mini 3」的名字。

據蘋果官網顯示，過時產品是指蘋果停止發售之日起已超過5年但未滿7年的產品，這類產品，即使已經超過保養期，但還能從蘋果官方，獲得相對應的維修服務。至於停產產品就主要指蘋果停止發售之日起已超過7年的產品，蘋果再也不會提供任何維修服務。

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責任編輯：曾曉汶

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