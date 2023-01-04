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【大行報告】富瑞上調安踏目標價20%至123元　料疫後消費帶動零售

股市 19:38 2023/01/04

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【大行報告】富瑞上調安踏目標價20%至123元　料疫後消費帶動零售

富瑞發布最新研究報告指出，內地疫情第四季急速擴大，勢令安踏 （02020） 上季銷售受壓，但相信整體消費趨勢已轉向復甦，安踏過去18個月的業務改進可望逐漸體現成效，在中國消費復甦之中變得更強，在上調2023年、24年盈利預測後，上調安踏目標價20%至123元，維持「買入」評級。

富瑞指出，第4季內地體育用品零售銷售增長受壓，但過程仍有正面發展，包括：1）内地電商及物流行業在封控措施鬆綁後迅速恢復、2）華北地區門店人流在12月底已經反彈，因應當地疫情11月處高峰，相信現時疫情較嚴重的華南地區，復甦走勢也會類似華北地區、3）儘管疫情影響消費意欲，惟庫存及折扣仍屬受控範圍，料農曆新年的購物旺季有助改善公司的庫存。

富瑞績指，安踏在2021至22年的下行周期之中，營運取得多項突破，包括讓「安踏」品牌採用直接面向消費者（DTC）的營運模式，為「FILA」品牌建立正價電商平台。另外，公司成功以低價在優質地點開設門店，以及改進「安踏」、「FILA」產品設計。

富瑞續稱，基於上述利好因素，上調安踏的未來兩年長期盈利預測，同時亦調整安踏的估值模型。在基本情景下，富瑞預期「安踏」品牌銷售增長放慢但息稅前利潤率穩定，「FILA」品牌增長可繼續跑贏其他品牌，予目標價123元。

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編輯：伍鍵文

 

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