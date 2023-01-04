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【著數優惠】一田賀年食品祭參茸海味41折起 8大海味老字號福袋低至248元 買滿指定金額送398元滋潤湯包

理財智慧 18:54 2023/01/04

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新春將至，不少市民紛紛準備應節年貨，超市亦開始舉辦賀年食品促銷活動。一田超市由即日起至1月25日，於全線一田超市及6大特別展銷場舉行一田賀年食品祭 「瑞兔 ‧ 迎豐年」，低至41折齊集過百款花膠、鮑魚、海參等海味珍品及養生食材、矜貴夠格團年飯速煮美饌、玩味賀年糕點芋圓等。此外，一田亦特別推出日本特色賀年禮盒及甜蜜蜜日本旬果禮盒，滿足市民送禮需要。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

一田超市引入2款解凍翻熱佛跳牆，包括鮑魚花膠雞及濃湯海鮮，解凍後全盤慢火翻熱即可上桌。此外，一田超市推出2款解凍即食蟹四式，包括松葉蟹柳+蟹鉗肉+蟹肩肉絲+蟹赤身及松葉蟹柳+蟹絲+蟹膏+蟹赤身，嚐盡細緻如絲的蟹肉、濃而不膩的蟹膏、厚實彈牙的蟹柳及陣陣鮮味的蟹赤身4種享受。

安記、阿一鮑魚、南北行、金城鮑×中寶、好東⻄、啟泰等八大老字號海味品牌，過百款優質好價應節參茸海味，以低至41折列陣一田超市。各大品牌力推賀年福袋低至248元好價發售，推介1福袋集齊鮑魚、燉烏雞湯、厚花菇等5款好貨的「安記團圓福袋」(248元) ；兔年跟CONY兔兔大玩cross over的官燕棧LINE FRIENDS MEET限定版手挽福袋 (268元) 及紅燒鮑魚花膠錦盒 (248元) ，有齊鮑魚花膠等再配上LINE FRIENDS包裝，送禮或自用都適合。

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一田超市大賣南北行「金兔迎福鮑魚養生福袋」(288元) ，1福袋集齊6款好貨，福袋滿載鮑魚、螺片、猴頭菇、 蟲草花、湯包、花茶，送禮貴氣得體，買滿1,000元送精選蟲草花1包 (價值98元) ，買滿2,000元更送滋潤湯包福袋 (價值398元) ，平買貴食滿腹滿褔 。

一田聯乘日本神戶甜品店Morozoff推出獨家「YATA X Morozoff日本薄脆片曲奇雜錦禮盒」，集杏仁曲奇，可可花生豆，脆脆米朱古力等7款招牌甜點，是日本極具人氣之手信之一，新年甜蜜滿溢。

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一田超市同步推介新登場台灣熱賣「金山芋圓王綜合圓」，採用大甲名物檳榔芋純手工造出King Size大芋圓，尺寸比一般芋圓大3倍。此外，福源福喜雙圓的內餡用上台灣新竹老店福源招牌花生醬、黑芝麻醬的「福源福喜雙圓」，入口咬得到顆粒，香醇濃郁好吃加倍，一盒同時擁有兩種口味，一次大滿足。

要甜蜜過好年，必選以甜度高見稱的日本當造旬果禮盒。獨特清爽香甜的「熊本晚白柚」，包裝印有人見人愛熊本熊部長嘜頭，可愛又甜蜜好意頭。

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一田特意設計2款專屬的日式和服造型利是封，靈感源於傳統日本新年傳統服裝，當中利是封採用了和服中高貴典雅的「繪羽」系列為主題，圖案以自然和風花系作背景，是幸福與希望的象徵；而浮光躍金的襯色配上日本傳統水引繩結花，象徵吉祥、美滿等的寓意，祈求為新一年帶來幸運及祝福。 「繪羽和服」利是封加上燙金及浮凸設計，突顯春意盎然的色彩，別具收藏紀念價值。為親朋摯友帶來不一樣「豐」盛、愉悅的一年。

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責任編輯：嚴浩文

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