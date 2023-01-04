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年青夫婦「租轉買」　認為供樓當儲蓄　580萬購屯門海典軒

股樓投資 17:28 2023/01/04

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通關在即，最近樓市氣氛回暖，買家紛紛把握通關前夕入市。中原地產連殷彤說，屯門海典軒1座低層F室，實用面積457平方呎，兩房間隔，享內園泳池景，露台可望黃金海岸沙灘，裝修企理，去年8月放盤，原開價660萬元，期內多次下調叫價，終以580萬元獲承接，實用呎價約12,691元，減累約12%。 

連殷彤指，買家為一對年青夫婦，租樓多時，見近月樓價續跌，置業門檻大降，加上看好後市，所以決定入市，認為供樓當儲蓄，最終睇樓兩個月，參觀數十個放盤後，心儀海典軒樓齡較新，加上受惠日後屯門車延線，所以決定購入上址。 

資料顯示，原業主於2018年1月以550萬元買入單位，持貨5年轉售，現賬面獲利30萬元，單位升值5.5%。 

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撰文 : 黃卓賢

海典軒 屯門 二手市場 私人屋苑 中原地產

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