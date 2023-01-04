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【中國通關】IATA總幹事批各國收緊中國旅客入境令人失望　「無視病毒已在境內廣傳」

股市 17:23 2023/01/04

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【中國通關】IATA總幹事批各國收緊中國旅客入境令人失望　「無視病毒已在境內廣傳」

中國加快放寬防疫限制之際，多國以資訊不透明而收緊來自中國旅客的入境要求，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh發聲明指，對相關做法感到極為失望，認為過去3年疫情已反映有關做法並不奏效，而且認為多地無視病毒早已在境內廣泛傳播。

Walsh指，研究證明出入境限制在疫情高峰期無法有效阻制感染傳播，最多只能延後數日見頂，任何新的變種病毒出現，可以預期有同樣結果。

他續指，各地政府應聆聽專家意見，如世衛組織反對實施旅遊限制，認為各地已有充足工具管理新冠病毒疫情，而毋須使用低效但摧毀經濟的手法，籲各地決策要基於「科學事實（science facts）」而非「科學政治（science politics）」。

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【香港通關】IATA總幹事：中國動態清零「摧毀」香港航空樞紐地位　並且難以翻身

編輯：麥德銘

 

 

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

 

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