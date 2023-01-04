▲ 【香港科技探索1137】HKTVmall去年GMV達82.8億元、較目標高3.5% 12月GMV按年增長17%

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 指，儘管年內消費市道消費意慾疲弱，但2022財年HKTVmall訂單總商品交易額（GMV）按年升26%至82.8億元，略高於更新後的目標約3.5%。2022年共有141.2萬名獨立客戶於HKTVmall購物，淨增長12.5萬名。

去年12月每月訂單總商品交易額按年增長16.7%至7.13億元，按月則升7.1%，平均每日訂單GMV按年增16.8%至2300萬元，按月則升3.6%。

12月平均每日訂單數量按年增長19.1%至4.93萬張，按月持平；平均訂單值按年減少1.9%至467元，按年則增長3.8%。

12月曾於HKTVmall購物的獨立客戶按年增長13.8%至56.9萬，按月增3.8%；期內活躍應用程式使用者按年增長4.2%至約151.8萬人，按月持平。

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編輯：陳韻妍

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