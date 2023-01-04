【內房危機】融創160億人幣境內債獲展期　料緩解未來3至4年流動性壓力

▲ 融創160億人幣境內債獲展期 料緩解未來3至4年流動性壓力

融創 （01918） 表示，160億元人民幣的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。此次境內債券整體展期，共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS，加權平均展期期限3.51年。

展期方案通過後，融創指，將有效緩解融創未來3至4年的流動性壓力，進一步改善整體財務狀況，為公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。

去年12月以來，融創積極主動與投資人溝通境內債券整體展期方案，目前已經按照債券持有人會議規則全部達成整體展期。

同時，為保障投資人利益，融創還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作為展期償付保障，並設計了「現金支付+小額兌付」的機制，最大程度兼顧機構投資者與個人投資者利益訴求。

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