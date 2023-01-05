【HKTVmall母企】香港科技探索彈近3%　目標今年GMV增長至少6.3%　拓濕貨食品快遞至13個街市、次季電商擴至英國

▲ 【HKTVmall母企】香港科技探索目標今年GMV增長至少6.3% 拓濕貨食品快遞至13個街市、次季擴至英國

HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 公布2023年香港電子商貿業務目標，若香港零售業今年增長0%至5%，今年訂單總商品交易額（GMV）目標按年增長6.3%至11.1%，至約88億至92億元。集團指，今年訂立目標時較為審慎，預期某些客戶的購買能力或會由高價值產品轉移至低價值產品，因此增加商戶的數目及種類以及產品種類多元化，是強化市場領導位置的關鍵。

香港科技探索今（5日）高開2.8%，報5.87元。

其他目標方面，多媒體廣告收入約1.56億元，綜合毛利率及佣金（計入多媒體廣告收入前）為24%至24.5%，香港電子商貿業務的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為5%至5.5% （即約4.4億至5.06億元），於配送成本、市場推廣、宣傳及O2O門市市場開支及香港電子商貿業務營運支援功能的分配開支等，作出動態的資源分配。

冀濕貨送遞服務覆蓋香港總住戶60%至65%

香港科技探索指，經濟復甦不確定性將令2023年成為零售業的另一具挑戰的年份，全球經濟不明朗、利息高企的環境、波動的股票及信貸市場、新型冠狀病毒疫情持續以及加速重開邊境，預期將為香港的經濟復甦帶來重大影響。

集團指，由於消費者行為的改變和對健康的關注，對家庭烹飪的需求不斷增加，發現一個未被爭奪的市場空間-濕貨街市食品的快速送遞服務，去年底已覆蓋7個濕貨市場，包括馬鞍山、沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳及元朗，目前正建立快速送遞團隊，今年將擴展至13個濕貨街市 （約覆蓋香港總住戶數目60%至65%），有信心這項新服務可將線下濕貨街市客戶轉移至線上的恆常客戶。

4月試推第三方物流服務

此外，香港科技探索透過與第三方物流服務供應商合作，為HKTVmall的商戶及供應商擴展送遞至香港以外的地點。首個海外拓展市場為澳門已於去年12月試行，下個海外市場將為英國，目標於今年第二季推出，並將繼續發掘其他地點的商機，例如加拿大、澳洲等。

香港科技探索稱，將於今年4月試推並於7月正式推出第三方物流服務，惟視乎內地硬件供應商的生產容量及物流安排的恢復而定。若物流安排得以提升，我們更可改善送貨時間快達8小時。

預期科技業務及新項目造成EBITDA虧損約1.4億

集團將於1月推出一個新的應用程序Everuts，是一個社交電子商貿平台，首先會向HKTVmall超過150萬名香港消費者推廣這個新平台，並會在適當時候擴展至全球消費者，目前正在全球各地招聘上千名Exploruts。

由於2023年推出全自動零售商店及系統及不同新項目，預期科技業務及新項目合共於今年帶來經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損（EBITDA）約1.4億元。

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